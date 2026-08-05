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The Challenge: Untold History

MTV liveStaffel 1Folge 3vom 05.08.2026
Entgegen allen Erwartungen

Entgegen allen ErwartungenJetzt kostenlos streamen

The Challenge: Untold History

Folge 3: Entgegen allen Erwartungen

40 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Die Konkurrentinnen und Konkurrenten versuchen verschiedene Missionen auf der Welt zu meistern. Dabei bilden sie Freundschaften, Rivalitäten und Romanzen, die von brutalen Ausscheidungen beeinflusst werden, als sie versuchen 1 Million zu gewinnen.

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