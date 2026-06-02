The Closer
Folge 10: Zeitbomben
41 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 16
Der 19-jährige Darren Melman wird erschossen in einem Apartment in den Hollywood Hills aufgefunden. Als Brenda und ihr Team den Tatort nach Spuren untersuchen, entdecken sie am Arm des Opfers eine seltsame Tätowierung: "EE". Wenig später trifft der Leichenbeschauer ein. Schnell stellt er fest, dass in Darrens Bauch keine Kugel, sondern ein Schrapnell steckt: Sofort wird Bombenalarm ausgelöst.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH