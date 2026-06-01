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The Closer

Fette Beute

Staffel 4Folge 12vom 01.06.2026
Fette Beute

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The Closer

Folge 12: Fette Beute

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Der ehemalige Manager Phil Adams wird tot in seinem Kofferraum gefunden. Er wurde bereits gesucht, da er Diamanten gestohlen hat. Sanchez übernimmt den Fall, da Brenda im Urlaub ist. Die Ermittler vermuten das Diebesgut zunächst im Auto des Opfers, was sich als falsch herausstellt. Gelingt es dem Team herauszufinden, was Adams nach dem Raubüberfall gemacht hat und wer ihn schließlich umgebracht hat?

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