The Closer
Folge 12: Fette Beute
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Der ehemalige Manager Phil Adams wird tot in seinem Kofferraum gefunden. Er wurde bereits gesucht, da er Diamanten gestohlen hat. Sanchez übernimmt den Fall, da Brenda im Urlaub ist. Die Ermittler vermuten das Diebesgut zunächst im Auto des Opfers, was sich als falsch herausstellt. Gelingt es dem Team herauszufinden, was Adams nach dem Raubüberfall gemacht hat und wer ihn schließlich umgebracht hat?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH