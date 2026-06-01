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The Closer

In letzter Sekunde

Staffel 4Folge 15vom 01.06.2026
In letzter Sekunde

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The Closer

Folge 15: In letzter Sekunde

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Wieder einmal müssen Brenda und Fritz ihre Hochzeitsvorbereitungen hinten anstellen: Während Fritz dem Drogenboss El Jefe dicht auf den Fersen ist, wird Brenda zu einer Escort-Service-Agentur gerufen, denn der Agentur-Manager wurde überfallen und erschossen. Brenda vermutet einen Serientäter dahinter, da es in jüngerer Vergangenheit vermehrt Überfälle auf Escort-Agenturen gab. Kann das Team den Täter überführen?

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