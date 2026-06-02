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The Closer

Fahrerflucht

WarnerStaffel 4Folge 2vom 02.06.2026
Fahrerflucht

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The Closer

Folge 2: Fahrerflucht

42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Brendas neuer Fall hat höchste Priorität: Roy Wilkensen wird leblos auf der Straße aufgefunden. Der Tote ist ein Ex-Häftling, der einst wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt wurde. Weil sein Opfer die Tochter des erfolgreichen Filmproduzenten Davis Mayhan war, erregte der Fall großes Aufsehen. Die Eltern des Mädchens hätten durchaus Interesse am Tod von Wilkensen. Doch würden sie wirklich aus Rache töten? Oder steckt noch etwas anderes hinter dem Mord an Wilkensen?

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