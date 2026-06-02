The Closer
Folge 3: Erhängt
42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Brenda ist überrascht, dass die Mordkommission im Fall der 16-jährigen Michelle ermitteln soll, die sich in ihrem Zimmer aufgehängt hat. Schnell wird jedoch klar, dass weit mehr hinter ihrem Tod steckt. Michelle war bereits eine Woche zuvor wegen eines Vergewaltigungsdeliktes von der Polizei befragt worden. Dringend tatverdächtig ist Darren Yates, der Sohn des Sheriffs. Obwohl alle Zeichen auf Suizid hindeuten, geht Brenda der Sache nach. Oder war es etwa doch Mord?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH