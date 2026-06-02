The Closer
Folge 4: Die Rache des Kartells
42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Brenda und ihr Team ermitteln im Fall eines unbekannten Toten in L.A. Laut Augenzeuge wurde der Mann auf offener Straße niedergeschossen. Alle Hinweise deuten zunächst auf einen gescheiterten Undercover-Einsatz der Polizei hin. Doch diese Vermutung ist weit gefehlt: Der Tote heißt Benjamin Masters und hat bis vor Kurzem noch als Verkaufsagent gearbeitet. Interessant ist jedoch eine horrende Geldsumme auf seinem Bankkonto. Die Spur führt zu einem südamerikanischen Drogenkartell.
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH