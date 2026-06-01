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The Closer

Der Auftragskiller

Staffel 4Folge 5vom 01.06.2026
Der Auftragskiller

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The Closer

Folge 5: Der Auftragskiller

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Angie will mithilfe eines Auftragskillers ihren Mann Alex loswerden. Sie ahnt nicht, dass der von ihr bezahlte Mörder ein Undercover-Agent der Polizei ist und die Geldübergabe sowie ihr Geständnis vom Ermittlerteam überwacht und aufgezeichnet wird. Dummerweise kommt dieses wichtige Beweismaterial auf dem Weg ins Revier abhanden, woraufhin Angie wieder freigelassen und beschattet wird. Als Alex kurz drauf wirklich tot in seinem Büro aufgefunden wird, steht Brenda vor einem Rätsel.

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