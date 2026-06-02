The Closer
Folge 7: Auf offener Straße
42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Ein Mann wird auf offener Straße angeschossen. Detective Sanchez ist sofort vor Ort und erkennt seinen Bruder Oscar. Trotz aller Bemühungen kann Sanchez nichts mehr für ihn tun. Brenda setzt alles daran, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. Die Befragung von Oscars Freundin Elena führt jedoch ins Leere. Ihre Beschreibung reicht nicht aus, um einen eindeutigen Täter auszumachen. Als Brenda einen weiteren Hinweis erhält, zweifelt sie jedoch an Elenas Glaubwürdigkeit.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH