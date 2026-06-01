The Closer
Folge 9: Letzte Ölung
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Der katholische Priester Chris Donahue findet in einem Pick-Up-Truck unter einer Autobahnbrücke die Leichen der ermordeten Polizisten Jacinto Gonzales und Carlos Gomez. Wie sich herausstellt, stammen die beiden Männer aus Tijuana, und sie wurden erschossen. Vor der Tat wurde den Opfern ein Metallarmband in den Mund gestopft. Detective Sanchez erkennt sofort, dass es sich bei den Armbändern um das Erkennungsmerkmal eines mexikanischen Drogenrings handelt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH