New York, 1955: Wenige Stunden, nachdem sie mit dem Herzog und der Herzogin von Windsor diniert hatten, kam Ann Woodward nachhause und schoss ihrem Mann ins Gesicht - aus Versehen, wie sie behauptete. Der Polizist, der zuerst am Tatort erschien, entdeckte die 40-Jährige, wie sie hysterisch schluchzend über ihren Gatten gebeugt saß und stammelte, dass sie ihren Mann für einen Einbrecher gehalten hatte. Doch als die Ermittler Nachforschungen anstellen, wird die Geschichte zunehmend suspekter. Es ist der Auftakt eines der größten Skandale, die es in der New Yorker Gesellschaft je gegeben hat.
