Folge vom 03.07.2015: Ein kalifornischer Alptraum
San Bernardino, Kalifornien, im Jahr 1964: Cork und Lucille Miller sind spätabends aufgebrochen, um ein paar Besorgungen für ihre Kinder zu machen. Doch die Autofahrt zum Lebensmittelladen endet in einer Katastrophe. Aus ungeklärten Gründen kommt der Wagen von der Landstraße ab, landet im Graben und geht in Flammen auf. Lucille, die am Steuer sitzt, kann sich aus dem brennenden Fahrzeug retten, doch ihr Ehemann stirbt im Feuer. Zunächst glauben die Ermittler der hysterischen Gattin und ihrer Version vom Unfallhergang. Doch bald tauchen erste Zweifel auf, die sich im Laufe der Befragungen erhärten. Hat Lucille den Unfall mit Absicht herbeigeführt, um Cork zu ermorden?
