The Crime Chronicles
Folge vom 08.11.2018: Eine Spur der Verwüstung
New York, 1941. Der Schock sitzt Betty Allen noch tief in den Knochen. Nichts Böses ahnend, öffnete sie einem höflichen Unbekannten die Tür und entgeht nur knapp einer brutalen Vergewaltigung. Am anderen Ende der Stadt wird ein ähnlicher Fall gemeldet, bei dem das Opfer jedoch nicht überlebt. Die vorerst einzigen Anhaltspunkte für die Ermittler sind ein Glas Wasser und Aspirin, welche dem Täter von seinen Opfern gereicht wurden. Erst als die Kriminalpolizisten durch enge Zusammenarbeit dem Muster des eiskalten Verbrechers auf die Spur kommt, wird das verheerende Ausmaß seiner kranken Natur deutlich: Seine blutige Handschrift zieht sich die gesamte Ostküste entlang.
Genre:Krimi, Dokudrama
