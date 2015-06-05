Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Crime Chronicles

Die Sexbombe und der Millionär

TLCFolge vom 05.06.2015
Die Sexbombe und der Millionär

The Crime Chronicles

Folge vom 05.06.2015: Die Sexbombe und der Millionär

44 Min.Folge vom 05.06.2015Ab 12

Key Biscayne in Florida galt in den 60ern als sehr sicherer, luxuriöser Wohnkomplex für Reiche. Umso schockierender war es, dass ausgerechnet hier der Multimillionär Jaques Mossler im Jahr 1964 brutal ermordet wurde. Die Leiche des 69-Jährigen, der sein Vermögen als Kredithai und Banker gemacht hatte, wies 39 Stichwunden auf, außerdem war sein Schädel eingeschlagen. Da die Beamten zunächst im engsten Umkreis des Opfers nach Verdächtigen suchten, begannen sie mit Mosslers Ehefrau Candy, einem attraktiven Ex-Model. Doch Candy war zur Tatzeit im Krankenhaus. Da ihr Mann in Süd-Florida massenhaft Feinde hatte, tippt Candy auf einen Täter aus Jaques beruflichem Umfeld.

