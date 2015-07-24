The Crime Chronicles
Folge vom 24.07.2015: Ein teuflischer Plan
45 Min.Folge vom 24.07.2015Ab 12
Kansas City, 1953: Als der 6-jährige Bobby Greenlease von seiner Tante aus der Klosterschule abgeholt wird, ist nur die junge Schwester Morand anwesend. Da Bobbys Mutter einen Herzanfall erlitten hat und der Junge schnellstens zu ihr gebracht werden soll, willigt sie ein - und begeht den größten Fehler ihres Lebens: Der Sohn eines Multimillionärs wird von der Unbekannten entführt. Sein verzweifelter Vater besorgt die geforderten 600.000 Dollar Lösegeld umgehend, doch die Übergabe scheitert. Nun fürchtet die Familie, Bobbys Todesurteil unterzeichnet zu haben, bis Übergabe Nummer zwei schließlich klappt. Die Entführer verschwinden mit dem Geld im Dunkel der Nacht - doch von Bobby fehlt jede Spur.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.