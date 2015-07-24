Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
45 Min.

Kansas City, 1953: Als der 6-jährige Bobby Greenlease von seiner Tante aus der Klosterschule abgeholt wird, ist nur die junge Schwester Morand anwesend. Da Bobbys Mutter einen Herzanfall erlitten hat und der Junge schnellstens zu ihr gebracht werden soll, willigt sie ein - und begeht den größten Fehler ihres Lebens: Der Sohn eines Multimillionärs wird von der Unbekannten entführt. Sein verzweifelter Vater besorgt die geforderten 600.000 Dollar Lösegeld umgehend, doch die Übergabe scheitert. Nun fürchtet die Familie, Bobbys Todesurteil unterzeichnet zu haben, bis Übergabe Nummer zwei schließlich klappt. Die Entführer verschwinden mit dem Geld im Dunkel der Nacht - doch von Bobby fehlt jede Spur.

