The Crime Chronicles
Folge vom 18.10.2018: Im Auftrag des Teufels
44 Min.Folge vom 18.10.2018Ab 12
St. Paul, Minnesota, 1963: Als Ruth Nelson die Tür öffnet, liegt ihre Nachbarin Carol Thompson schwer verletzt auf der Schwelle. Sie wurde geschlagen, hat zahlreiche Stichwunden und ein Messer in der Kehle. Nachdem die 34-jährige Familienmutter in die Notaufnahme gebracht wird, beginnen die Ermittlungen: Eine Blutspur zieht sich durch Carols ganzes Haus, doch der Tatort stellt die Polizei vor ein Rätsel: Es wirkt wie ein inszenierter Raubüberfall, bei dem nichts gestohlen wurde. Außerdem hat der blutige Kampf offenbar auf zwei Etagen stattgefunden. Doch was ist passiert? Als Carol an ihren Verletzungen stirbt, gerät ihr Mann ins Visier der Mordermittlung.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
