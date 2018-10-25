The Crime Chronicles
Folge vom 25.10.2018: Teenager außer Kontrolle
Folge vom 25.10.2018
Lincoln, Nebraska, 1958: Lincoln ist eine friedliche Stadt, bis eine brutale Verbrechensserie die Einwohner in Angst und Schrecken versetzt. Ein Tankstellenangestellter ist das erste Opfer, das erschossen am Straßenrand gefunden wird. Wenig später wird eine Familie kaltblütig hingerichtet, Marion und Velda Bartlett sowie deren zweijährige Tochter. Nur ein Familienmitglied fehlt: Die 14-jährige Caril Ann ist spurlos verschwunden. Als sich die Ermittler auf die Suche nach dem Teenager machen, pflastern weitere Leichen ihren Weg: Ein Farmer und ein junges Pärchen, die teilweise verstümmelt wurden. Doch es soll noch schlimmer kommen. In Lincoln bricht Panik aus.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
