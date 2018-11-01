The Crime Chronicles
Folge vom 01.11.2018: Mit den Waffen einer Frau
44 Min.Folge vom 01.11.2018Ab 12
Kansas City, Missouri, 1960: Am 28. Mai erhält Detective James Browning die Nachricht, dass Patricia Jones auf einer verlassenen Farm tot aufgefunden wurde. Sie hat Schusswunden im Hals, Gesicht und Unterleib. Ihr Kleid ist heruntergezogen, ihre Wäsche zerrissen - die Ermittler gehen von einer Vergewaltigung mit tödlichem Ende aus. Da die Schüsse von oben abgefeuert wurden, wirkt die Szene wie eine Hinrichtung. Doch wer hat Pat das angetan? Die junge Frau war in der ganzen Stadt beliebt, glücklich verheiratet und Mutter von zwei reizenden Kindern. Aber als Ehemann Walter, ein Autoverkäufer, vernommen wird, berichtet er von einer folgenschweren Affäre.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.