The Crime Chronicles
Folge vom 06.12.2018: Eiskalter Ehemann
44 Min.Folge vom 06.12.2018Ab 12
Am 20. April 1968 wird die Polizei in L.A., Kalifornien, alarmiert: Cheryl Perveler wurde blutüberströmt mit zwei Kugeln im Kopf und tiefen Gesichtswunden in ihrem Auto gefunden. Die attraktive Frau stirbt im Krankenhaus noch während der OP-Vorbereitung. Die Ermittler sind ratlos: Wer hat Cheryl so brutal ermordet? Welchen Grund gab es für das schreckliche Verbrechen? Die Fitness-Trainerin war erst vor kurzem auf der Suche nach dem großen Durchbruch nach Hollywood gekommen und hatte wenig später Barbesitzer Paul Perveler geheiratet. Wie üblich gerät der Ehemann zuerst unter Verdacht - und so wartet die Polizei bereits, als Paul aus der Klinik zurückkehrt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
