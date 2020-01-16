Ein fast perfektes VerbrechenJetzt kostenlos streamen
Chicago, 21. Mai 1924: Der reiche Geschäftsmann Jacob Franks kommt mitten in der Nacht völlig aufgelöst aufs Polizeirevier, weil sein Sohn Bobby entführt wurde. Für die Freilassung des 14-jährigen Elite-Schülers sollen 10.000 Dollar in einer Zigarrenkiste deponiert werden, bevor weitere Anweisungen kommen. Jacob Franks hat alles vorbereitet, als ein Arbeiter zufällig die Leiche eines Jungen entdeckt. Es ist Bobbys Körper, der nackt, mit tiefen Schnittwunden, Strangulationsmalen und säureartigen Verbrennungen in ein Gebüsch geworfen wurde. Offensichtlich die Tat eines Perversen.
