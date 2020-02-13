The Crime Chronicles
Folge vom 13.02.2020: Anstiftung zum Mord
44 Min. Folge vom 13.02.2020 Ab 12
Am 23. Juli 1978 bereiten sich die Einwohner der mormonisch geprägten Stadt Salt Lake City auf den Pioneer Day vor, als Detective Joel Campbell bei Bradshaws Geschäft eintrifft und den 76-jährigen Firmeninhaber tot hinter der Ladentheke findet. Franklin Bradshaw wurde mit zwei Schüssen ermordet. Da seine Brieftasche leer ist, gehen die Ermittler von einem Raubüberfall aus, zumal Franklin Bradshaw zu allen loyal war und keine Feinde hatte. Doch schließlich geraten seine Enkel Carl und Tony in den Fokus der Ermittlungen. Sie hatten in Franklins Firma gejobbt und eine Menge Probleme verursacht.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
