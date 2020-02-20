The Crime Chronicles
Folge vom 20.02.2020: Kaltblütig in Kansas
44 Min.Folge vom 20.02.2020Ab 12
An einem Sonntagmorgen wird Familie Clutter vergeblich in der Kirche erwartet. Susan Kidwell sucht im Haus der Clutters nach ihrer Freundin Nancy und gerät in ein Horror-Szenario, das einer der berüchtigtsten Tatorte der amerikanischen Kriminalgeschichte werden soll. Wenig später wimmelt es hier vor Polizisten, die die Leichen der vier Mitglieder des Clutter-Clans untersuchen - alle gefesselt und aus kurzer Distanz mit einem Jagdgewehr exekutiert. Eine landesweite Suche nach den Mördern beginnt, doch der Fall ist besonders kompliziert, da für das grauenvolle Verbrechen jedes Motiv fehlt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.