The Dead Files
Folge vom 06.08.2026: Vier Generationen in Gefahr
41 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Für Alyssa steht alles auf dem Spiel: Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter lebt sie im weitläufigen Anwesen ihrer Großmutter – doch die Familie ist überzeugt, dass dort etwas Böses lauert. Schattengestalten, unheimliche Stimmen, rätselhafte Krankheiten und eine monströse Spinnenfigur versetzen die Bewohner in Angst. Während Medium Amy bei ihrer Begehung auf rastlose Tote, einen energiefressenden Geist und eine düstere Kreatur stößt, gräbt Ex-Ermittler Steve tief in der Geschichte des Hauses. Dabei kommen tragische Todesfälle, ein ungelöster Mord und eine jahrhundertelange Unglücksserie ans Licht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.