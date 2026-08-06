The Dead Files
Folge vom 06.08.2026: Der mächtige Poltergeist
41 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Julie und ihr Mann haben ihre beiden Enkelinnen adoptiert, um ihnen ein sicheres Zuhause zu geben. Doch seit die Kinder eingezogen sind, scheint im Haus etwas erwacht zu sein. Gegenstände fliegen durch die Luft, Schattenfiguren tauchen auf und die Familie berichtet von körperlichen Angriffen. Besonders beunruhigend: Die Kinder sprechen von unsichtbaren Freunden und geisterhaften Besuchern. Während Medium Amy auf verstorbene Jungen, düstere Familientragödien und einen Poltergeist stößt, deckt Ermittler Steve eine Geschichte voller Gewalt, Missbrauch und ungelöster Verbrechen auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.