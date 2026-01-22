The Dead Files
Folge vom 22.01.2026: Schatten der Vergangenheit
44 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
In Oxnard sucht Kelley verzweifelt Hilfe: Sie glaubt, dass eine dunkle Präsenz im Haus ihren Vater und ihren Ehemann getötet hat – und nun den Rest ihrer Familie ins Visier nimmt. Steve untersucht die tragische Vergangenheit des Anwesens und stößt auf vernachlässigte Gräber, mysteriöse Rituale und einem brutalen Dreifachmord ganz in der Nähe. Amy trifft auf eine aggressive Schattenfrau, rastlose Tote und ein bedrohliches Wesen, das durch Spiegel in die Räume dringt und Energie aufsaugt. Als auch Kelleys Kinder von Angriffen berichten, wird klar: Ohne Schutzmaßnahmen könnte das Haus zur tödlichen Falle werden.
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.