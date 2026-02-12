Tellerklappern und TopfschlagenJetzt kostenlos streamen
Tellerklappern und Topfschlagen
In Bluffton, South Carolina, bitten Michelle und Julio das Dead Files-Team um Hilfe. In ihrem Restaurant häufen sich unheimliche Vorkommnisse: Schattenwesen, aggressive Energien und schwere gesundheitliche Probleme bedrohen nicht nur das Geschäft, sondern auch ihre Ehe. Medium Amy spürt unerlöste Seelen auf dem Gelände einer alten Plantage auf, die die Lebenden vertreiben wollen. Ex-Ermittler Steve rekonstruiert die düstere Geschichte des Ortes und stößt auf einen ungeklärten Mord. Gemeinsam enthüllen sie ein gefährliches Zusammenspiel aus Vergangenheit und Gegenwart, das dringend gelöst werden muss.
