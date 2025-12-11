The Dead Files
Folge vom 11.12.2025: Poltergeister
45 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
In Tucson, Arizona, verwandelt sich das Traumhaus von Cynthia und Pedro in einen Ort des Grauens. Geisterhafte Stimmen flüstern, Schatten huschen über die Wände, und unsichtbare Kräfte attackieren die Bewohner. Verzweifelt wenden sie sich an Ex-Polizist Steve und Medium Cindy. Die Ermittler entdecken eine düstere Vergangenheit voller tragischer Unfälle, schlimmer Schicksale und eines verfluchten Grundstücks. Eine zornige Frau aus dem Jenseits sucht Rache – und ein Dämon bedroht die Enkelin der Familie. Als Cindy begreift, wie gefährlich die Präsenz geworden ist, steht fest: Nur die Flucht kann sie retten.
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.