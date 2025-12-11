The Dead Files
Folge vom 11.12.2025: Mutter sein dagegen sehr
45 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
In Arizona werden Shanna und Jon in ihrem neuen Haus von unheimlichen Kräften terrorisiert. Türen öffnen sich von selbst, Schattengestalten schleichen umher, und Shanna fühlt sich bedroht. Ex-Polizist Steve und Medium Cindy ermitteln: Handelt es sich um Halluzinationen – oder um Geister aus der Vergangenheit? Ihre Spur führt zu einem berüchtigten Mörder, der seine Adoptivmutter brutal tötete, und zu einer Frau, deren Schmerz nie verging. Als Cindy erkennt, dass ein rachsüchtiger Geist versucht, Shannas Sohn heimzusuchen, wird klar: Nur ein Medium kann retten, was von der Familie noch bleibt.
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.