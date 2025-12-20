Die Wahrheit liegt in den ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
The Eminence in Shadow
Folge 12: Die Wahrheit liegt in den Erinnerungen
24 Min.
Ab 16
Cid wird von einer mysteriösen Tür verfolgt, die sich als Portal ins Heilige Reich herausstellt. Er durchschreitet die Pforte und trifft auf der anderen Seite auf Aurora. Auch der Rest von Shadow Garden begibt sich in das fremde Reich und findet Hinweise auf den Diablos-Kult.
The Eminence in Shadow
Genre:Anime, Fantasie, Action, Tragikomödie
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH