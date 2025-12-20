Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Eminence in Shadow

Die Wahrheit liegt in den Erinnerungen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 12vom 20.12.2025
Folge 12: Die Wahrheit liegt in den Erinnerungen

24 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 16

Cid wird von einer mysteriösen Tür verfolgt, die sich als Portal ins Heilige Reich herausstellt. Er durchschreitet die Pforte und trifft auf der anderen Seite auf Aurora. Auch der Rest von Shadow Garden begibt sich in das fremde Reich und findet Hinweise auf den Diablos-Kult.

