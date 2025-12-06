Schwertkampfturnier der Intrigen und des BlutvergießensJetzt kostenlos streamen
The Eminence in Shadow
Folge 7: Schwertkampfturnier der Intrigen und des Blutvergießens
24 Min.
Ab 16
Cids Freunde melden ihn zu einem Schwertkampfturnier an. Da er seine Rolle als Normalo nicht gefährden will, verliert der Junge absichtlich - immer und immer wieder. Später erhält er ein Geschenk von Sherry, die mit ihm befreundet sein will.
The Eminence in Shadow
Genre:Anime, Fantasie, Action, Tragikomödie
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH