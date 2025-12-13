Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Eminence in Shadow

Das Ende der Lügen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 13.12.2025
Das Ende der Lügen

Das Ende der Lügen

The Eminence in Shadow

Folge 9: Das Ende der Lügen

24 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 16

Die Terroristen haben die Schüler in der Akademie als Geisel genommen. Die Ritter versuchen von außen einzugreifen, doch sie können ihre Magie nicht nutzen. Cid und Sherry schmieden derweil einen Plan, wie sie den Feind besiegen können.

The Eminence in Shadow
ProSieben MAXX
The Eminence in Shadow

The Eminence in Shadow

