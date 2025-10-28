The Exorcist
Folge 2: Lämmerblut
43 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 16
Tomas und Marcus versuchen noch immer, das Böse aus Cindys Körper zu vertreiben, doch ihre Familie will den Exorzismus verhindern. Vor allem Cindys Mann will nichts von Dämonen hören und hält die Priester mit aller Gewalt von seiner Frau fern. Unterdessen prüft die Sozialarbeiterin Rose die Geschehnisse in einem Pflegeheim für Kinder, das von Andy Kim geleitet wird. Ein Junge namens Caleb gerät schnell in den Fokus der Frau ...
The Exorcist
