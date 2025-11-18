Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Exorcist

Aeternum Vale

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 5vom 18.11.2025
Aeternum Vale

Aeternum ValeJetzt kostenlos streamen

The Exorcist

Folge 5: Aeternum Vale

43 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 16

Tomas und Marcus suchen weiterhin nach einer Erklärung für die mysteriösen Zwischenfälle im Pflegeheim. Der Dämon manifestiert sich und die beiden Priester suchen fieberhaft nach Beweisen für besessenes Verhalten, um das Schlimmste zu verhindern. Unterdessen machen Andy, Rose und die Kinder einen Ausflug ins Grüne und bekommen es dort mit einer übernatürlichen Präsenz zu tun.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Exorcist
ProSieben MAXX
The Exorcist

The Exorcist

Alle 1 Staffeln und Folgen