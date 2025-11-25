The Exorcist
Folge 6: Das Kreuz des Herrn
43 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 16
Ein Besuch im Pflegeheim hat tödliche Folgen, als Marcus und Tomas versuchen, den Dämon aus seinem Versteck zu locken. Während Rose zur Zielscheibe des Bösen wird, lauert eine neue Gefahr in den Wäldern. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Macht aus der Dunkelheit kriecht und sich ihr erstes Opfer sucht ...
Genre:Thriller
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television