The Exorcist

Gottes Braut

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 09.12.2025
Folge 8: Gottes Braut

43 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 16

Rose kümmert sich um die Kinder, während Andy den Kampf gegen den Dämon in sich aufgegeben zu haben scheint. Tomas und Marcus geben ihr Bestes, um ihn zu retten. Doch das Böse säht Zwietracht, indem es Geheimnisse aus Marcus' Vergangenheit preisgibt ...

