Willkommen in der FamilieJetzt kostenlos streamen
The Exorcist
Folge 9: Willkommen in der Familie
42 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 16
Tomas hat dem Dämon unwissentlich Zugang zu seinem Inneren gewährt. Dadurch gelingt es dem besessenen Andy, zu fliehen. Marcus muss nun also nicht nur Andy, sondern auch Tomas aus den Fängen des Bösen befreien. Ein schier aussichtsloser Kampf beginnt - doch Marcus erhält unerwartete Hilfe ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Exorcist
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Horror, Thriller
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren