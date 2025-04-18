Auf dem Weg zum Rap-Mogul Jetzt kostenlos streamen
The Fall of Diddy
Folge 1: Auf dem Weg zum Rap-Mogul
45 Min.
Sean Combs alias Diddy oder Puff Daddy hat mit nichts angefangen und ist quasi vom Tellerwäscher zum Millionär aufgestiegen. Er wuchs ohne Vater in Harlem, New York, auf, lernte früh von seiner Mom, dass er keine Schwäche zeigen durfte und wehrte sich mit Gewalt. Dieses Verhalten zeigte sich schon zu Beginn seiner Karriere. Doch der Musikmogul präsentierte sich so gut im Rampenlicht, dass niemand sein wahres Ich erkannte. Diddys Imperium umfasst eine Modelinie, eine Wodka-Marke und einen TV-Sender. Er präsentierte sich als schwarzes Vorbild, während sich hinter den Kulissen traumatische Gewaltszenen abspielten.
