The Fall of Diddy

Schüsse im Club

TLC
Folge vom 19.04.2025
Schüsse im Club

Schüsse im ClubJetzt kostenlos streamen

The Fall of Diddy

Folge vom 19.04.2025: Schüsse im Club

45 Min.
Ab 12

Diddy repräsentierte den authentischen, schwarzen Überflieger, viele sahen zu ihm auf. Doch sein Reichtum machte ihn immer skrupelloser. Gewalttätigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Er behandelte seine Freundinnen schlecht und wurde oft handgreiflich. Doch noch ahnte keiner, was für ein Monster in ihm steckte. Als er mit seinen Leuten einen Marketing-Manager wegen einer Kleinigkeit brutal zusammenschlug, fing die Fassade an zu bröckeln. Wenig später wird Diddy angeklagt, einer Frau in einem Club ins Gesicht geschossen zu haben. Der Fall mobilisiert eine wahre Armee aus den Reihen seiner Fans.

