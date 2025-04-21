Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Fall of Diddy

In der Höhle des Löwen

TLCStaffel 1Folge 5vom 21.04.2025
In der Höhle des Löwen

In der Höhle des LöwenJetzt kostenlos streamen

The Fall of Diddy

Folge 5: In der Höhle des Löwen

21 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

2024 sagt Phil Pines, Diddys ehemaliger Assistent, vor Gericht aus. Sein Job war es, Sean Combs Privatleben von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Unter anderem musste er seine „Wild King Nights“ mit jungen, unbedarften Mädchen organisieren. Dazu gab es haufenweise Drogen, Alkohol, Gleitgel und Potenzpillen. Auch Pines wurde von Diddy zum Sex gezwungen, um „dem König seine Treue zu beweisen“. Aus Angst vor dessen Brutalität wagte er nicht, sich zu weigern. Im September 2024 wurde Combs in New York wegen schweren Straftaten wie Erpressung und sexueller Ausbeutung verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Fall of Diddy
TLC
The Fall of Diddy

The Fall of Diddy

Alle 1 Staffeln und Folgen