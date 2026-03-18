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The Great Way - zu Fuß um die Welt

Camino de Costa Rica

ServusTVStaffel 2Folge 2vom 18.03.2026
Camino de Costa Rica

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The Great Way - zu Fuß um die Welt

Folge 2: Camino de Costa Rica

48 Min.Folge vom 18.03.2026

Es liegt in der Natur des Menschen zu wandern. Alba Prol Cid und Raúl García sind Filmemacher und leben am Jakobsweg in Spanien, dem berühmtesten Wanderweg Europas. Viele Jahre lang haben sie Tausende von Pilgern beobachtet. Es hat sie immer fasziniert, warum die Menschen diese Wanderung auf sich nehmen. Die Antwort auf diese Frage wollen die beiden Filmemacher nun auf den wichtigsten Wanderwegen der Welt entdecken.

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