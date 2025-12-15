The Guardian - Retter mit Herz
Folge 21: Chinesische Mauer
44 Min.Ab 6
Es ist für alle eine Überraschung, als Burton den Ex-Senator von Pennsylvania, Caldwell, als seinen neuen Seniorpartner vorstellt. Mit von der Partie ist auch Mitchell Lichtman, die rechte Hand des Senators. Nick soll einen Mandanten, der ein ehemaliges Eisenbahngelände kaufen will, an eine andere Kanzlei abgeben, da der Senator durch seine frühere Amtszeit in einen Interessenkonflikt geraten könnte. Nick wird misstrauisch ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
