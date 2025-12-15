The Guardian - Retter mit Herz
Folge 11: Amok
43 Min.Ab 12
Der Vorstandsvorsitzende und zwei weitere Mitarbeiter der Firma Kane Paper werden von einem entlassenen Angestellten erschossen. Anschließend will sich der Attentäter selbst erschießen, verletzt sich und stirbt wenig später im Krankenhaus. Nun kümmern sich Nick und Suzanne um den Sohn des Amokläufers. Zeitgleich überlegt Burton zurückzutreten und Nick seinen Posten als Partner zu überlassen. Doch dann erfährt er, dass Nick und Suzanne ein Verhältnis miteinander haben.
The Guardian - Retter mit Herz
