The Guardian - Retter mit Herz
Folge 13: Wiedergutmachung
43 Min.Ab 12
Der Busfahrer Cliff Jenkins verursacht einen schweren Unfall, ein Fahrgast hatte ihn derartig provoziert, dass Jenkins die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In dem Bus war auch seine kleine Tochter Norah. Damit sie bei Gericht nicht lügen muss und zu seinen Gunsten falsch aussagt, bekennt sich Jenkins schuldig. Dieses Geständnis jedoch kann ihm eine Gefängnisstrafe einbringen, wodurch er nicht mehr für sein Kind da sein könnte. Nick absolviert derweil einen harten Drogenentzug.
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH