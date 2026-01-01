Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Guardian - Retter mit Herz

Staffel 3Folge 15
Folge 15: Jake unter Druck

43 Min.Ab 12

Als Jake erneut seinen homosexuellen Neigungen nachgeht, gerät er an einen Perversen, der ihn krankenhausreif schlägt. Die Polizei hat den Schläger Addes seit Längerem im Visier und hofft auf Jakes Mithilfe. Der jedoch reagiert erst, als Addes für ein geringeres Strafmaß ein Geständnis ablegen will. Während Nick eine hohe Summe in den Fonds für das Baby einzahlen will, weigert sich Lulu eine Vereinbarung zu unterschreiben, die auch Nick Rechte an dem Kind sichern soll.

