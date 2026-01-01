The Guardian - Retter mit Herz
Folge 2: Schwelbrand
Auf der Suche nach neuen Mandanten trifft Nick auf den Bergwerksbesitzer Hostetler. In einem vertraulichen Gespräch erfährt er, dass sich ein Kohleflöz entzündet hat und der dadurch entstandene Schwelbrand nun in Richtung Vernon zieht. Im Ort entdeckt Nick, dass eine 14-Jährige bereits durch das Austreten giftiger Gase an Krebs erkrankt ist. Die Versicherung jedoch verweigert jegliche Zahlung für die Behandlung. Nick bittet Lulu um Hilfe.
