Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Übles Nachspiel

Thriller TVStaffel 3Folge 3
Übles Nachspiel

Übles NachspielJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 3: Übles Nachspiel

43 Min.Ab 12

Als die Polizei die junge Sharon Diamond wegen Prostitution aufgreift, erkennt Alvin in ihr Tiffany Skovich, die bereits mit elf Jahren für den Restaurantbesitzer Kosinsky anschaffen musste. Alvin fotografiert Kosinskys Mädchen und deren Freier vor dessen Lokal. Unter den zwielichtigen Kunden befindet sich auch Roger Green, einer der wichtigsten Sponsoren und Vorstandsmitglied der Rechtshilfe. Währenddessen verlässt Lulu die Rechtshilfe und wird Chefin der Legal Services.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen