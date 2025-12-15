Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Guardian - Retter mit Herz

Eine peinliche Geschichte

Thriller TVStaffel 3Folge 5
Eine peinliche Geschichte

Eine peinliche GeschichteJetzt kostenlos streamen

The Guardian - Retter mit Herz

Folge 5: Eine peinliche Geschichte

43 Min.Ab 12

Weil der homosexuelle Lucas Farr seine Brüder in der Wohnung eingesperrt hatte, wurden sie vom Jugendamt abgeholt. Er wendet sich an die Rechtshilfe, ist aber unzufrieden mit Nicks Arbeit und wechselt zu Jake bei Fallin & Fallin. Als Lucas plötzlich in der Lage ist, Geld für einen Babysitter aufzubringen, vermutet Nick, dass Jake ihn unterstützt und vielleicht nicht nur das ... Außerdem geht in der Kanzlei die Mahnung ein, endlich einen millionenschweren Kredit zurückzuzahlen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Guardian - Retter mit Herz
Thriller TV
The Guardian - Retter mit Herz

The Guardian - Retter mit Herz

Alle 3 Staffeln und Folgen