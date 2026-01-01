The Guardian - Retter mit Herz
Folge 7: Adoptionstag
43 Min.Ab 12
Während Burton feststellt, dass die Adoption von Shannon doch ein aufwändiges Unterfangen wird, übernimmt Nick im Hazel Park Sozialdienst mit Verurteilten. Dort begegnet er dem mittellosen Studenten Lonnie Grandy, der Nick heimlich um dessen Brieftasche erleichtert. Mit dem Geld will er seine Studiengebühren bezahlen. Auch die obdachlose ehemalige Studentin Laura Donellon ist arm dran. Mit ihrem Baby haust sie in einem alten Auto und verdient ihr weniges Geld mit Prostitution.
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH