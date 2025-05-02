The Haunted Museum
Folge vom 02.05.2025: Der Blutkessel des Teufels
45 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 16
Krankenschwester Jessie hilft, den Nachlass einer verstorbenen Bekannten zu ordnen, als sie auf einen mysteriösen Kessel stößt, der einst dem Serienmörder Ed Gein gehörte. Die ahnungslose Frau berührt das unheilvolle Artefakt und wird sofort von einer dunklen Energie erfasst. In den folgenden Tagen verliert sich Jessie in einem immer düstereren Albtraum. Ihre besorgte Freundin Lucy bemerkt die Veränderungen in Jessie, doch dann beginnt ein unheimlicher Geist sie heimzusuchen. Nach und nach tut sich vor Jessie ein schreckliches Geheimnis auf, das in die dunkelsten Abgründe der Vergangenheit führt.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.