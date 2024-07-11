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The Head

Episode VII

ProSieben FUNStaffel 2Folge 1vom 11.07.2024
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The Head

Folge 1: Episode VII

52 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12

Nachdem er für die Geschehnisse auf der Forschungsstation "Polaris VI" verurteilt wurde, gelingt dem Biologen Arthur Wilde die Flucht während des Gefangenentransports. Gemeinsam mit einem Expertenteam, dem auch Wildes Tochter angehört, setzt er anschließend seine Studien zur Eindämmung des Klimawandels fort. Auf dem Expeditionsschiff "Point Nemo" arbeiten die Wissenschaftler an einer Algenart, die das Weltklima retten könnte. Doch plötzlich entdeckt die Crew eine Leiche an Bord.

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